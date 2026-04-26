BetBoom Team разгромила Aurora в финале PGL Wallachia 8 в Dota 2

BetBoom Team победила Aurora Gaming со счётом 3:0 в гранд-финале PGL Wallachia Season 8 по Dota 2 и завоевала первый чемпионский титул с июня 2025 года.

Последний раз BetBoom Team выигрывала турнир на PGL Wallachia Season 5, где в финале обыграла Gaimin Gladiators. После этого коллектив Виталия Save- Мельника лишь однажды доходил до финала крупного турнира — на FISSURE Playground 2, где уступил Falcons со счётом 1:3. Перед гранд-финалом восьмого сезона команда проиграла три матча подряд, но затем дважды обыграла Aurora.

Для тренера Анатолия boolk Иванова это первая победа на LAN-турнире с BetBoom Team — он пропустил все предыдущие сезоны PGL Wallachia, включая победный пятый. Для Ильи Kiritych~ Ульянова титул стал первым с 2020 года.

BetBoom Team заработала $ 300 тыс. за первое место, Aurora получила $ 175 тыс. за вторую строчку. PGL Wallachia Season 8 прошёл с 18 по 26 апреля с призовым фондом в $ 1 млн.