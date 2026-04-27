По данным Kinobusiness, фильм «Ангелы Ладоги» возглавил кинопрокат России за уикенд. Он собрал за выходные 108,5 млн рублей.

За ним следует «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном, которой покорились 88,7 млн рублей за прошедший уикенд. Далее идут «Коммерсант» (67,4 млн рублей) и «Приключения жёлтого чемоданчика» (39,2 млн рублей).

«Ангелы Ладоги» рассказывают о начале самой страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, ещё не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.