«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в онлайне 5 мая
Согласно данным When to Stream, цифровая премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» состоится 5 мая, то есть чуть больше чем через месяц после премьеры в кинотеатрах. Картина стала кассовым хитом и продолжает приносить прибыль.
Её кассовые сборы превысили $ 600 млн. Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.
«Супер Марио: Галактическое кино» показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.
