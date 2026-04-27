Сценарий второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» в работе

По словам режиссёра Энди Мускетти, работа над сценарием второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» продвигается хорошо. Более того, стали известны детали продолжения и время, в которое оно развернётся.

Новый сезон развернётся в 1935 году и расскажет о Брэдли — банде грабителей банков, которые становятся частью кошмара после прибытия в Дерри.

Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполняют Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

