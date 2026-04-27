Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый наряд из фильма

Недавно художница по костюмам фильма «Дьявол носит Prada» Молли Роджерс рассказала, какой наряд из картины у неё самый любимый. Выбор может удивить, ведь это не какое-то платье или дорогостоящая вещь.

По словам Молли, свитер небесно-голубого цвета, в котором в картине ходила Андреа Сакс, сыгранная Энн Хэтэуэй.

Не могу представить, чтобы что-то могло превзойти это.

Продолжение расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. «Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировом прокате уже совсем скоро — 1 мая.