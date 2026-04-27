Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джаафар Джексон объяснил, чем «Майкл» про Майкла Джексона отличается от других байопиков

Джаафар Джексон, сыгравший дядю Майкла Джексона в одноимённом фильме «Майкл», рассказал в интервью, чем эта картина отличается от других байопиков.

По его словам, «Майкл» показывает, какой человек был в кругу своей семьи и как он взаимодействовал с отцом, братьями, матерью и другими.

Это определённо переносит вас в то время, одновременно давая зрителям настоящее представление о личной стороне Майкла. Каков он за закрытыми дверями? Как он общается со своей матерью, отцом и братьями?

Фильм «Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Лента уже собрала $ 217 млн и показала лучший старт среди байопиков.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android