Джаафар Джексон объяснил, чем «Майкл» про Майкла Джексона отличается от других байопиков

Джаафар Джексон, сыгравший дядю Майкла Джексона в одноимённом фильме «Майкл», рассказал в интервью, чем эта картина отличается от других байопиков.

По его словам, «Майкл» показывает, какой человек был в кругу своей семьи и как он взаимодействовал с отцом, братьями, матерью и другими.

Это определённо переносит вас в то время, одновременно давая зрителям настоящее представление о личной стороне Майкла. Каков он за закрытыми дверями? Как он общается со своей матерью, отцом и братьями?

Фильм «Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Лента уже собрала $ 217 млн и показала лучший старт среди байопиков.