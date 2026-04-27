Продюсер сериала «Терапия» рассказал, почему в четвёртом сезоне будет другая история

Третий сезон «Терапии» стал последним для героев Харрисона Форда и Джейсона Сигела. Их история, начавшаяся в первом сезоне, подошла к концу. Но у шоу будет четвёртый сезон, который посвятят другим героям.

Почему так решили сделать, рассказал продюсер шоу Нил Голдман. По его словам, Джимми, сыгранный Сигелом, за три сезона принял смерть своей жены, а продолжать эту линию было бы странно.

Ощущение было такое, что история, которую мы изначально планировали как трёхсезонную арку, естественным образом подошла к концу. Продолжать её дальше означало бы, по сути, пытаться выжать что-то из уже почти исчерпанного материала.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.