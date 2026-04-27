Онлайн-кинотеатр START и СТС сообщили, что третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 11 мая. Новость сопроводили свежим трейлером продолжения шоу.

Третий сезон сериала продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новом сезоне герой познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко. К ним присоединился Алексей Гуськов — он и сыграет отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.