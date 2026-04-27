Онлайн-кинотеатры России начали предупреждать о вырезанных сценах в фильмах и сериалах

В российских онлайн-кинотеатрах появилось предупреждение о вырезанных сценах из фильмов и сериалов. На это обратили внимание в издании «Коммерсантъ».

Так, титр-предупреждение появился на «Кинопоиске» — перед показом ленты зрителям сообщается о том, что из картины пропали некоторые сцены с определённой длительностью. Отмечается, что это связано с текущим законодательством РФ, однако никаких подробностей этих сцен нет.

В соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен в фильме: суммарно не менее 120 секунд.

В «Кинопоиске» заявили, что подобные изменения в фильмы и сериалы вносят сами правообладатели, а онлайн-кинотеатры уже загружают отредактированные версии в свой каталог. В других онлайн-кинотеатрах не ответили на запрос СМИ.

Собеседник издания в крупном стриминге отметил, что законодательство не требует маркировать сокращение хронометража в фильме, то есть вопрос здесь на стороне правообладателей. Он считает, что подобные уведомления скорее неуместны: если зритель не знает о сокращениях и при этом посмотрел контент и остался доволен, то нет смысла его об этом уведомлять.