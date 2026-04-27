Начались съёмки комедийного сериала «Отдел резонансных дел» с Александром Робаком

Телеканал ТНТ запустил съёмки комедийного сериала «Отдел резонансных дел» с Александром Робаком в главной роли. Можно посмотреть фото со съёмок.

Фото со съёмок

В районе Сочи происходит ДТП с участием грузовика, до отказа набитого фальшивыми купюрами. Обычно когда в отделе полиции появляется подобное, по-настоящему резонансное дело, руководство бросает на его расследование все имеющиеся ресурсы, отчего серьёзно страдает текучка. В связи с этим МВД России принимает решение создать в ряде городов страны специальные отделы полиции по расследованию резонансных дел.

Всего будет 16 эпизодов, дату старта шоу пока не говорят. В актёрский состав также вошли Анатолий Кот, Михаил Кремер, Егор Овчинников, Игорь Царегородцев и другие.