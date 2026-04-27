Файтинг UFC 6 анонсируют до конца апреля — инсайдер

Компания Electronic Arts готовит анонс UFC 6 — шестой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. По данным инсайдера под ником billbil-bun, файтинг выйдет уже 19 июня на PlayStation 5 и Xbox Series.

Как отмечает журналист, полноценный анонс должен состояться до 30 апреля. По традиции игра доберётся до консолей текущего поколения, но в этот раз проект также разрабатывают и для ПК, версия для которого якобы выйдет позже.

Предыдущая часть серии, UFC 5, вышла осенью 2023 года и стала первой игрой во франшизе на движке Frostbite. Игра получила в целом позитивные отзывы от критиков, однако игроки оценили проект куда хуже из-за обилия багов, технических проблем в мультиплеере и урезанного одиночного режима.

