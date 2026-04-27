«Спасибо от всего сердца»: звезда «Поколения «Ви» Джаз Синклер — о закрытии сериала

24 апреля компания Amazon объявила об отмене сериала «Поколение «Ви». Спин-офф знаменитых «Пацанов» официально подошёл к концу после выхода второго сезона.

Спустя несколько дней главная звезда шоу Джаз Синклер прокомментировала событие в соцсетях. Исполнительница роли Мари Моро поблагодарила фанатов за поддержку и заявила, что очень ценит сериал и своё участие в нём.

Есть так много всего, что я хочу сказать (и скажу), но сейчас я просто хочу поблагодарить вас от всего сердца. Я так рада, что вы все здесь, и очень благодарна за этот невероятный опыт.

«Поколение «Ви» запустилось в 2023 году и получило высокие оценки от критиков и зрителей. Осенью 2025-го вышел второй сезон, который получил более прохладные отзывы и оказался не таким успешным в плане просмотров на фоне оригинала. Сама Джаз Синклер играла Моро — главную героиню спин-оффа, которая ещё появится в будущих проектах по «Пацанам».