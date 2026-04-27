Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» получит вторую часть
Кинокомпании Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start объявили о создании продолжение фильма «Твоё сердце будет разбито». Мелодрама получит вторую часть, которая будет основана на книге «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн.

У второй части пока нет даже примерной даты выхода — сейчас авторы пишут сценарий будущей ленты. К своим ролям вернутся Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых. Сборы ленты уже превысили 850 млн рублей, это одна из самых кассовых российских мелодрам в истории.

