«Это контрпродуктивно»: Владимир Путин призвал не зацикливаться на запретах и блокировках

Президент России Владимир Путин прокомментировал обилие запретов в стране за последнее время. На Совете законодателей в Санкт-Петербурге глава государства заявил, что подходить к новым законопроектам нужно «творчески» и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам.

Президент отметил, что создание барьеров лишь тормозит развитие страны, ведь это временные явления.

Конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом не зацикливаться, это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, преходящие, а Россия вечна.

За последние годы в России вступили в силу многие запреты: от блокировки мессенджера «Телеграм», видеохостинга YouTube и зарубежных сайтов до невозможности выпуска фильмов, которые «отрицают традиционные ценности».