Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Майкл (2026) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода в России, сюжет, актёры

Русский трейлер фильма «Майкл» про Майкла Джексона — премьера в России 28 мая
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» представила русский трейлер фильма «Майкл». Официальная премьера фильма о знаменитом Майкле Джексоне в России состоится уже 28 мая.

Видео доступно во VK-канале Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Картина посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затрагивают многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоялась 24 апреля. Главную роль в ленте сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В фильме также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android