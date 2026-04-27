Вышел трейлер третьего сезона «Дома дракона» — премьера 22 июня

Компания HBO представила свежий трейлер третьего сезона сериала «Дом дракона». Вместе с ним авторы раскрыли дату релиза продолжения — 22 июня. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В ленте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым проект официально завершится.