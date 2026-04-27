Стартовал сериал «Где лифт?» о пропаже лифта из девятиэтажки — вышли шесть эпизодов
27 апреля состоялась премьера «Где лифт?» — комедийного проекта от СТС. Для просмотра уже доступны дебютные шесть эпизодов — их уже можно посмотреть онлайн-кинотеатрах Start, Wink и Okko.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр START. Права на видео принадлежат START/СТС.

Картина рассказывает историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседские тайны и сталкиваются с различными интригами.

Главные роли исполнили Анна Уколова («Волшебный участок»), Максим Тимонин («Три кота»), Леонид Антипов и Геннадий Смирнов («Золотое дно»). Режиссёром выступил Сергей Малюгов — автор сериала «Два холма».

