«Заткнитесь, это Япония»: министр Кими Онода жёстко ответила на критику аниме на Западе

Министр экономической безопасности Японии Кими Онода жёстко отреагировала на жалобу западных структур в адрес аниме — жанр обвиняют в неполиткорректности.

Женщина встала на защиту аниме-культуры, отметив, что она не будет прогибаться под западные стандарты. В ходе речи прозвучала фраза «заткнитесь, это Япония» — Кими подчеркнула, что Страна Восходящего солнца намерена защищать свой контент.

Министр также призвала авторов аниме не оглядываться на мнение зарубежных критиков, призывающих поднимать важные социальные темы и меньше времени уделять спорным темам, которые не любят обсуждать в странах Европы и Северной Америки.