В «Телеграме» появилась классическая «стена» из «ВКонтакте»

В мессенджере «Телеграм» появилось мини-приложение Wall, повторяющее функционал «стены» из «ВКонтакте».

С его помощью друзья могут оставлять на странице свои сообщения, рисовать граффити, дарить подарки и «звёзды». Спустя 15 лет «стена» вновь появилась в социальной сети Павла Дурова.

Приложение отсылает на фразу-мем «Дуров, верни стену». В 2010 году создатель «ВКонтакте» заменил прежний режим на формат микроблога, что вызвало возмущение пользователей. Тогда тысячи людей обещали не заходить на сайт, пока разработчики не вернут старый функционал, однако этого так и не случилось. Через несколько лет Дуров покинул «ВКонтакте» ради «Телеграма».

Комментарии
