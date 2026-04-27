TikTok, Google, Twitch и Pinterest снова оштрафовали в России — общая сумма 33 млн рублей

Таганский районный суд города Москвы провёл ряд заседаний по поводу нарушений западных интернет-платформ. Четыре известных сервиса были наказаны штрафами в размере 33 млн рублей.

Так, компания Google была признана виновной в пяти эпизодах нарушениях порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению. Общий штраф, наложенный на Google, составил 19 млн рублей.

Административный штраф на сумму 7 млн рублей также получил TikTok, а платформа для стримов Twitch и сайт для обмена изображениями Pinterest должны заплатить вдвое меньше — по 3,5 млн рублей.

