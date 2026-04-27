Джейсон Стэйтем сыграет в новом боевике от режиссёра «Пчеловода» и «Мастера»

Известный актёр Джейсон Стэйтем и режиссёр Дэвид Эйер снова будут работать вместе — их новым проектом станет остросюжетный боевик «Джон Доу».

Сценарий к фильму напишет Зак Пенн («Первому игроку приготовиться», «Мстители»). Стэйтему предстоит сыграть роль Человека без имени — он не помнит ничего, кроме лица одной девушки. Постепенно воспоминания возвращаются к нему, и герой узнаёт о предательстве руководителей его миссии. Перед ним сложный выбор: закончить начатое или защитить свою любовь.

Стэйтем сыграл главную роль в двух последних фильмах Эйера — «Пчеловод» и «Мастер». Сейчас к релизу готовится сиквел ленты о пчеловоде.