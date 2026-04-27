Вышел трейлер фильма «Чудаки 5» — финальная часть выйдет 26 июня

Авторы франшизы «Чудаки» представили трейлер пятого и последнего фильма серии — он выйдет в зарубежных кинотеатрах 26 июня.

В полнометражку «Чудаки 5» войдут избранные сцены из оригинального сериала и прошлых фильмов, а также совершенно новые трюки.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат MTV.

«Чудаки» — одна из самых известных лент MTV, в которой девять человек показывали различные опасные трюки и делали экстремальные розыгрыши. Стартовав в формате сериала в 2000 году, спустя несколько лет «Чудаки» обрели спин-оффы и полнометражные фильмы, в которые входили самые яркие и интересные трюки.

