Южная Корея может отказаться от участия в Esports Nations Cup 2026

Южная Корея может отказаться от участия в Esports Nations Cup 2026
Южная Корея близка к выходу из Esports Nations Cup 2026. По информации южнокорейского издания Sports Seoul, Корейская ассоциация киберспорта (KeSPA) отклонит приглашение на турнир в Эр-Рияде из-за попыток внешнего вмешательства в отбор игроков.

Esports Foundation, организатор мероприятия, предположительно пыталась повлиять на выбор конкретных спортсменов для определённых дисциплин. Представители KeSPA назвали действия EF «неуважительными» и несовместимыми с национальной системой спортивного отбора.

Страница Южной Кореи и тренерского штаба, включая наставника по League of Legends Хирая, была удалена с платформы ENC. Помимо Кореи, с официального сайта турнира убраны Китай, Тайвань и Гонконг. Официальных изменений в списке участников пока не произошло.

Материалы по теме
Faker умер девять раз за карту в матче против Brion — рекорд за всю карьеру
