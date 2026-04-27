PashaBiceps продал легендарный нож из CS и передал $ 21 тыс. на борьбу с раком

Бывший профессиональный игрок Ярослав pashaBiceps Яжомбковски продал один из самых известных скинов ножа в истории Counter-Strike за $ 21 тыс. и полностью передал сумму польскому фонду Cancer Fighters, который поддерживает детей с онкологическими заболеваниями.

Продажа прошла в рамках благотворительного стрима польских контентмейкеров, в ходе которого удалось собрать уже более $ 70 млн. Нож купил CEO киберспортивной организации Team Nemesis, который назвал поступок pashaBiceps определением бескорыстия.

Скин стал легендарным после того, как в 2015 году его подарил pashaBiceps известный благотворитель motar2k, пожертвовавший $ 15 тыс. Тогда польский игрок не сдержал слёз — момент вошёл в историю CS:GO. Motar2k прославился в сообществе CS:GO своими щедрыми донатами стримерам.

