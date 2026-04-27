Все новости
Аниме-сериал по манге «Кагурабати» выйдет в 2027 году — трейлер

В Японии анонсировали аниме-адаптацию популярной манги Kagurabachi («Кагурабати»). Сериал стартует в апреле 2027 года — пока же авторы представили тизер с первыми кадрами.

Над экранизацией будет работать студия Cypic: ранее её ключевые лица трудились в Cygames Pictures («Апокалипсис: Отель»). Режиссёром выступает Тэцуя Такэути, о котором вы могли слышать по второму сезону «Магической битвы» и «Подземелью вкусностей».

Видео доступно в группе JAM CLUB во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Cypic.

Манга «Кагурабати» в жанре тёмного фэнтези рассказывает о молодом воине-мстителе, на глазах которого убивают его отца — в попытке вернуть священные мечи и защитить честь семьи Тихиро способен на многое.

