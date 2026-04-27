Пять ру-стримеров забанили на турнирах по MLBB за бустинг, среди них экс-игрок Team Spirit

Пять крупных русскоязычных стримеров по Mobile Legends: Bang Bang сегодня ночью были отстранены от всех соревнований по игре на два месяца.

В их числе экс-игрок Team Spirit Александр Oneshot Шарков, а также про-игроки и стримеры Magistor, Disowned, Balalaika и Geass. Они получили одинаковые наказания.

Причиной стало нарушение запрета на передачу аккаунтов и бустинг — судя по всему, этих стримеров заметили за игрой на чужой учётной записи во время трансляции. Теперь эта пятёрка не сможет выступать на турнирах до 26 июля 2026 года, хотя на данный момент никто из забаненных не участвует в профессиональном сезоне.

