Анонс файтинга UFC 6 от EA Sports — релиз 19 июня

Компания Electronic Arts представила UFC 6 — шестую часть симулятора боёв по смешанным единоборствам. Файтинг выйдет уже 19 июня только на PlayStation 5 и Xbox Series. Ожидается, что игра выйдет и на ПК, однако релиз новой версии состоится позже.

Главной особенностью шестой части серии станут бойцы. Разработчики усовершенствовали системы ударов и анимаций, добавили новые игровые режимы и обещают, что каждый бой будет ощущаться «по-своему».

Предзаказы UFC 6 уже стартовали на PS5 и Xbox Series — стандартная цена проекта составляет $ 70. Владельцы расширенного издания смогут начать игру на неделю раньше. Для файтинга также выйдут два крупных дополнения — первое появится зимой, второе выпустят летом 2027 года.

Материалы по теме
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
