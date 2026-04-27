Senzu присоединился к команде s1mple и electroNic в Counter-Strike 2

BC.Game объявила о переходе Азбаяра Senzu Мунхболда из The MongolZ на правах аренды. Монгольский игрок станет четвёртым участником команды Александра s1mple Костылева.

С февраля 2026 года Senzu выступал за Passion UA, где показывал лучший в команде рейтинг 1,21, однако не смог помочь коллективу добиться стабильности. По итогам 2025 года HLTV присвоил ему 13-е место в списке лучших игроков мира.

На ближайших турнирах вместе с Senzu в качестве стендина выступит Робин ScrunK Рёпке. Первым соревнованием для обновлённого состава станет IEM Atlanta 2026, который пройдёт с 11 мая. После этого BC.Game отправится на CS Asia Championships 2026 в Китай.

Состав BC.Game в CS 2:

  • Александр s1mple Костылев;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Азбаяр Senzu Мунхболд;
  • Робин ScrunK Рёпке (стенд-ин);
  • Адонес krazy Нобре;
  • Виктор TaZ Войтер (тренер).
