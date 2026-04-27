Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
EWC Foundation объяснила отказ от EVOS и Bilibili Gaming на Esports World Cup 2026

Представитель EWC Foundation Ханс Янгов прокомментировал возможность переноса Esports World Cup 2026 из-за политической ситуации.

По словам Янгова, организаторы готовятся к проведению турнира по графику, однако готовы изменить планы в случае необходимости. Безопасность игроков остаётся главным приоритетом, фонд будет отслеживать развитие ситуации.

Сейчас мы готовимся к проведению Esports World Cup 2026 по графику. И в то же время мы готовы к изменению ситуации, если это потребуется. Безопасность игроков — самое важное для нас, поэтому мы будем следить за ситуацией и действовать исходя из этого.

Янгов также прокомментировал обновление списка клубов-партнёров. Из 40 слотов в этом году выбыли EVOS и Bilibili Gaming. Представитель фонда объяснил решение стремлением ежегодно обновлять партнёрскую программу и знакомить зрителей с новыми командами и игроками.

Нам каждый год приходится делать сложный выбор, чтобы из нескольких десятков вариантов только 40. К сожалению, это означает, что наше стремление каждый год обновлять список партнёров обязывает нас расставаться с такими клубами, как EVOS или Bilibili Gaming. С другой стороны, это позволяет нам постоянно открывать для зрителей новые истории, новые клубы и игроков, убеждены, что это делает Esports World Cup интереснее.

Esports World Cup 2026 должен пройти в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Турнир объединяет соревнования по множеству дисциплин с общим призовым фондом свыше $ 60 млн.

