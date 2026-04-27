Российские сайты открываются за границей в штатном режиме — Минцифры

Министерство цифрового развития заявляет, что ключевые российские сервисы работают за границей в штатном режиме.

В частности, Госуслуги стабильно открываются с иностранных IP. Российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объёме. Технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.

Ранее российские туристы и граждане, проживающие за рубежом, стали жаловаться на проблемы с доступом к государственным порталам, банкам и маркетплейсам, ранее те начали борьбу с обходами блокировок и перестали открывать сайты с зарубежных IP.