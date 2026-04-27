«Я бы сильно не трясся». Maddyson высказался о возможной блокировке Twitch

«Я бы сильно не трясся». Maddyson высказался о возможной блокировке Twitch
Комментарии

Стример Илья Maddyson Давыдов высказался о возможной блокировке Twitch в России на фоне недавних банов русскоязычных стримеров.

По мнению Давыдова, сценарий с блокировкой маловероятен, так как Twitch не является массово популярной площадкой в стране. Стример также отметил, что выступает против любых блокировок и что такое решение было бы невыгодно ряду бизнесменов.

Многие думают, что на фоне нового скандала Twitch заблокируют в РФ. Что там блокировать? Кучу АФК бездарностей, которые смотрят «Беременна в 16» на накрученный онлайн? В любом случае я как всегда выступаю против любых блокировок. Twitch должен существовать, работать, обеспечивать бизнесменов. Кстати, среди бизнесменов есть и те, кому такая блокировка очень невыгодна.

25 апреля более 10 русскоязычных стримеров и бывших киберспортсменов получили блокировку на Twitch на 30 дней предположительно за трансляцию турнира образовательного центра «Алабуга Политех».

