Российский игрок Happy установил мировой рекорд по эло в Warcraft 3 — 2832 очка

Игрок Aurora Gaming Дмитрий Happy Костин установил новый мировой рекорд по эло-рейтингу в Warcraft 3 — 2832 очка . Это первый подобный результат за всю историю игры.

Ближайший преследователь — Гуо Eer0 Цзысян с показателем 2728, что на 104 очка ниже рекорда Happy. Тройку замыкает Ян Life Хао с 2662 очками.

10 лучших игроков Warcraft 3 на 26 апреля 2026 года

Дмитрий Happy Костин. Гуо Eer0 Цзысян. Ян Life Хао. Ом FoCuS Хё Суб. Сюй Fortitude Юйсин. Пак Lyn Джун. Чан Moon Дже-хо. Чон Soin Джин-хван. До LabyRinth Ю-хён. Чжан Kaho Цзяхао.

Happy выступает за Aurora Gaming с 2024 года. Ранее он стал первым игроком в истории, достигшим отметки 3000 MMR на платформе W3Champions.