Российский игрок Happy установил мировой рекорд по эло в Warcraft 3 — 2832 очка

Игрок Aurora Gaming Дмитрий Happy Костин установил новый мировой рекорд по эло-рейтингу в Warcraft 3 — 2832 очка. Это первый подобный результат за всю историю игры.

Ближайший преследователь — Гуо Eer0 Цзысян с показателем 2728, что на 104 очка ниже рекорда Happy. Тройку замыкает Ян Life Хао с 2662 очками.

10 лучших игроков Warcraft 3 на 26 апреля 2026 года

  1. Дмитрий Happy Костин.
  2. Гуо Eer0 Цзысян.
  3. Ян Life Хао.
  4. Ом FoCuS Хё Суб.
  5. Сюй Fortitude Юйсин.
  6. Пак Lyn Джун.
  7. Чан Moon Дже-хо.
  8. Чон Soin Джин-хван.
  9. До LabyRinth Ю-хён.
  10. Чжан Kaho Цзяхао.

Happy выступает за Aurora Gaming с 2024 года. Ранее он стал первым игроком в истории, достигшим отметки 3000 MMR на платформе W3Champions.

