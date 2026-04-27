Российский игрок Happy установил мировой рекорд по эло в Warcraft 3 — 2832 очка
Игрок Aurora Gaming Дмитрий Happy Костин установил новый мировой рекорд по эло-рейтингу в Warcraft 3 — 2832 очка. Это первый подобный результат за всю историю игры.
Ближайший преследователь — Гуо Eer0 Цзысян с показателем 2728, что на 104 очка ниже рекорда Happy. Тройку замыкает Ян Life Хао с 2662 очками.
10 лучших игроков Warcraft 3 на 26 апреля 2026 года
- Дмитрий Happy Костин.
- Гуо Eer0 Цзысян.
- Ян Life Хао.
- Ом FoCuS Хё Суб.
- Сюй Fortitude Юйсин.
- Пак Lyn Джун.
- Чан Moon Дже-хо.
- Чон Soin Джин-хван.
- До LabyRinth Ю-хён.
- Чжан Kaho Цзяхао.
Happy выступает за Aurora Gaming с 2024 года. Ранее он стал первым игроком в истории, достигшим отметки 3000 MMR на платформе W3Champions.
