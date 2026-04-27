Умер Джерри Конвей, автор комиксов про Человека-паука — создателю «Карателя» было 73 года

Умер Джерри Конвей, автор комиксов про Человека-паука — создателю «Карателя» было 73 года
В США скончался известный автор комиксов Джерри Конвей — ему было 73 года. Причина смерти не сообщается.

Конвей наиболее известен как соавтор серии про Карателя. Он также принимал участие в создании многих выпусков про Человека-паука в середине прошлого века, а в 1980-х создавал новые сюжеты о Бэтмене в DC. В 1974 году стал обладателем литературной премии Inkpot Award.

Одной из последних работ Джерри стал комикс What If Spider-Man #1 («Что если… Человек-паук»), рассказывающий историю из альтернативной вселенной — в ней радиоактивный паук укусил не Питера Паркера, а другого человека, который заботится о себе, а не о безопасности общества.

