Продажи геймпада Steam Controller от Valve начнутся уже 4 мая

Компания Valve открыла предзаказы на Steam Controller — своего нового геймпада для игр. Устройство можно будет приобрести с 4 мая по цене в $ 99 (около 7500 рублей).

Изначально геймпад должен был выйти ещё в начале 2026 года, однако в дело вмешались проблемы с логистикой. В результате Steam Controller стал первым устройством Valve из трёх гаджетов, которые компания планирует выпустить в ближайшее время.

До конца 2026 года в продажу также поступят компактный ПК Steam Machine и шлем виртуальной реальности Steam Frame. Оба устройства также должны были выйти в первой половине года, однако кризис памяти помешал планам Valve.