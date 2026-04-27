В Arc Raiders выйдет большое обновление Riven Tides с новой картой — уже 28 апреля

Завтра, 28 апреля, в Arc Raiders выйдет глобальное обновление Riven Tides — главные нововведения разработчики показали в отдельном ролике.

Игроков ждёт новая карта — на локации можно увидеть пляж, порт, большой отель и теннисный корт. Кроме того, в игру добавят нового робота ARC Turbine — разработчики отмечают, что его оборонительные возможности по-настоящему жестоки, что позволит бросить новый вызов рейдерам и потребует как мастерства, так и терпения.

Помимо этого, на карте Beachcombing появятся новые условия — специальный детектор позволит найти спрятанные в земле сокровища. Кроме того, был обновлён пул предметов.