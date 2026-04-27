Фильм-кроссовер «Зорро» и «Джанго освобождённый» находится в разработке — его делает Sonу

Фильм-кроссовер «Зорро» и «Джанго освобождённый» находится в разработке — его делает Sonу
Комментарии

Компания Sony планирует выпустить фильм, в котором совместит персонажей двух известнейших фильмов — «Зорро» и «Джанго освобождённый».

О старте работы над проектом сообщает Deadline. Лента возьмёт за основу сюжет комикс Квентина Тарантино, и хотя сам режиссёр работать с «Джанго/Зорро» не будет, он уже одобрил проект.

Сценарием пригласили заняться Брайана Хелгеленда — некоторые могут знать его по фильмам «Превосходство Борна», «Расплата» и «Не брать живым». В 1997 году он выиграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий с фильмом «Секреты Лос-Анджелеса».

Комикс «Джанго/Зорро» был опубликован в 2014 году и продолжает историю беглого раба, который отслеживает опасных преступников. Во время очередного дела он сближается с доном Диего де ла Вегой.

Дата выхода фильма пока неизвестна, проект находится на ранней стадии.

Комментарии
