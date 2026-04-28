Джек Куэйд раскрыл, что ему больше всего нравится в Хьюи из «Пацанов»

Актёр Джек Куэйд, сыгравший Хьюи в сериале «Пацаны», рассказал, чем герой цепляет его больше всего. Особенно это касается в том числе и пятого сезона, в котором персонаж тоже играет заметную роль.

По словам Куэйда, речь идёт про надежду. Он счастлив, что в Хьюи теплится много надежды даже в те моменты, когда весь мир от него отвернулся.

Мы разбираемся с этой идеей надежды и тем, что значит иметь надежду в мире, который так мрачен. Надежда — это очень трудный выбор, когда мир постоянно тебя подавляет.

В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов. Вышло уже четыре.