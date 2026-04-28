Мультфильм «Прыгуны» от Pixar вышел в онлайне
Сегодня в цифре вышел мультфильм «Прыгуны» от Pixar, который понравился посмотревшим и заработал в прокате более $ 350 млн.
Картина рассказывает об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.
Главных героев в мультфильме озвучили Джон Хэмм («Безумцы»), Дэйв Франко («Иллюзия обмана 3»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Бобби Мойнахан («Университет монстров»). Режиссёром «Прыгунов» выступила Дэниэл Чонг — автор картины «Вся правда о медведях: Фильм».
