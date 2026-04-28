Ромком «Улов» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет 21 мая 2027 года

По данным Deadline, ромком «Улов» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет в зарубежный прокат 21 мая 2027 года. Ранее точную дату выхода ленты в прокат не называли, хотя она сама анонсирована уже была.

Подробности сюжета пока неизвестны. Патрик Канг и Майкл Левин написали сценарий, а последний вариант был доработан Джен Статски и Трэвисом Хелвигом. Режиссёром картины выступит Дэйв Маккэри, муж Эммы Стоун. Ранее он снял, к примеру, «Медвежонка Бригсби».

Съёмки картины запланированы на конец года. От имени студии за проект будут отвечать старший вице-президент Universal по развитию производства Эрик Байерс и директор по развитию производства Жаклин Гарелл.

