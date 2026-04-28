Фильм «Чучело» по мотивам знаменитой повести выйдет 27 августа — первые кадры

Кинокомпания «Телесто» раскрыла дату выхода фильма «Чучело» Владимира Железникова. Лента по мотивам знаменитой повести выйдет в кинотеатрах России 27 августа, вместе с этим авторы представили первые кадры экранизации.

Фото: Кинокомпания «Телесто»

«Чучело» расскажет об истории первой любви, которая превращается в историю предательства – главная героиня Аня берёт на себя вину друга и становится объектом травли одноклассников как в реальном мире, так и в соцсетях. Картина будет сочетать в себе элементы подростковой драмы, мюзикл и скринлайф.

В актёрский состав ленты вошли Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов, Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Режиссёром проекта выступил Илья Хотиненко («Лицо французской национальности»).