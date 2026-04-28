Вышел трейлер комедии «Приглашение» Оливии Уайлд — выход в России 9 июля

Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный трейлер фильма «Приглашение». Комедия Оливии Уайлд выйдет в кинотеатрах России 9 июля, спустя две недели после релиза в ограниченном зарубежном прокате.

Картина выступает ремейком испанского фильма «Соседи сверху». В центре истории супружеская пара, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

Главные роли в картине сыграли Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия»), Оливия Уайлд («Гонка») и Пенелопа Крус («Всё о моей матери»). Режиссёром выступила сама Оливия Уайлд.