Для ARC Raiders вышел большой патч с картой Riven Tides, мощным роботом и ивентом

28 апреля в Arc Raiders вышло крупное обновление под названием Riven Tides. Третий большой патч для сетевого шутера уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Вместе с апдейтом в игру добавили курортную карту Riven Tides с пляжем, портом, большим отелем и теннисным кортом. В шутере появился новый противник ARC Turbine — мощный оборонительный робот, который патрулирует территорию западного побережья.

Также в Arc Raiders добавили событие Last Resort — до 25 мая опыт за каждый матч конвертируется в специальные очки заслуг. Их можно обменять на модельки кораблей, которые впоследствии откроют доступ к новым косметическим предметам и порции внутриигровой валюты.

Наконец, игроков ждут событие Beachcombing с закопанными в песке ценными предметами, цепочка заданий с ловлей птиц и новые косметические наборы в магазине.

Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
