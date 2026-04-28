Начались съёмки сериала «На своей волне» с Игорем Верником про Москву и Таиланд

Онлайн-кинотеатр «Кион», ON Студия и кинокомпания Lucky Films объявила о старте производства сериала «На своей волне». Съёмки комедии займут несколько месяцев, в том числе в Таиланде, после чего она выйдет в российских онлайн-кинотеатрах.

Шоу расскажет историю Артёма Светлова, который 30 лет назад выбрал жить в кайф и уехал в солнечный Таиланд. Внезапно в череду тусовок врывается родная бюрократия, и Светлый возвращается в Москву, чтобы разобраться с документами и скорее вернуться на райский остров. Вот только дома его ждёт новая проблема – выросшая дочь-карьеристка с тремя детьми и кучей вопросов к отцу.

Главные роли в проекте сыграют Игорь Верник, Екатерина Вилкова, Илья Любимов и другие актёры. Режиссёром сериала выступит Урал Сафин («Планетяне»).