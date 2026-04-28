Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Атаки титанов» нарисовал постер для фильма «Мандалорец и Грогу»

Комментарии

Компания Disney представила новый постер фильма «Мандалорец и Грогу». Его автором выступил Хадзимэ Исаяма, создатель культовой манги «Атака титанов». Мангака заявил, что считает Грогу «очень милым персонажем», которого он с удовольствием нарисовал. Премьера ленты состоится уже 22 мая в зарубежных кинотеатрах.

Фото: Disney

Будущий фильм расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий сериала «Мандалорец». Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

«Мандалорец и Грогу» — первый полнометражный фильм по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступил Джон Фавро, а продюсером вместе с ним выступил Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android