Создатель «Атаки титанов» нарисовал постер для фильма «Мандалорец и Грогу»

Компания Disney представила новый постер фильма «Мандалорец и Грогу». Его автором выступил Хадзимэ Исаяма, создатель культовой манги «Атака титанов». Мангака заявил, что считает Грогу «очень милым персонажем», которого он с удовольствием нарисовал. Премьера ленты состоится уже 22 мая в зарубежных кинотеатрах.

Фото: Disney

Будущий фильм расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий сериала «Мандалорец». Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

«Мандалорец и Грогу» — первый полнометражный фильм по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход». Режиссёром ленты выступил Джон Фавро, а продюсером вместе с ним выступил Дэйв Филони, текущий глава Lucasfilm.