Фильм Аэропорт (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры, дата выхода

Вышел трейлер фильма «Аэропорт» с Романом Курцыным — премьера 14 мая
Комментарии

Кинокомпания Russian World Vision представила дебютный трейлер фильма «Аэропорт». Триллер с Романом Курцыным выйдет в кинотеатрах России уже 14 мая.

Видео доступно во VK-канале Синема Парк & Формула Кино. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

Будущая лента расскажет историю девяти пассажиров рейса Пермь — Анталья, которые оказываются заперты в пограничном накопителе аэропорта. Они очень быстро выясняют, что всё происходящее не случайность, а хорошо спланированная операция.

Главные роли в фильме сыграли Роман Курцын («Мой папа — медведь»), Диана Милютина («Сказки Гофмана»), Камиль Ларин («День радио»), Валентина Мазунина («Драники») и другие актёры. Режиссёром выступил Иван Кульнев («Честный развод»).

Материалы по теме
В России снимают своего «Теда Лассо». Чем удивит хоккейный сериал «Седьмой игрок»
Эксклюзив
В России снимают своего «Теда Лассо». Чем удивит хоккейный сериал «Седьмой игрок»
