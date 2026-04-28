Вышел трейлер фильма «Аэропорт» с Романом Курцыным — премьера 14 мая

Кинокомпания Russian World Vision представила дебютный трейлер фильма «Аэропорт». Триллер с Романом Курцыным выйдет в кинотеатрах России уже 14 мая.

Будущая лента расскажет историю девяти пассажиров рейса Пермь — Анталья, которые оказываются заперты в пограничном накопителе аэропорта. Они очень быстро выясняют, что всё происходящее не случайность, а хорошо спланированная операция.

Главные роли в фильме сыграли Роман Курцын («Мой папа — медведь»), Диана Милютина («Сказки Гофмана»), Камиль Ларин («День радио»), Валентина Мазунина («Драники») и другие актёры. Режиссёром выступил Иван Кульнев («Честный развод»).