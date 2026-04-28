Сериал След Чикатило (2026) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода, когда выйдет, сюжет

Сериал «След Чикатило» стартует 21 мая — большой трейлер
Онлайн-кинотеатр Okko представил большой трейлер «Следа Чикатило» — нового сериала по криминальной франшизе. Шоу выйдет на стриминге уже 21 мая, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

События сериала развернутся в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.

Ранее авторы уже выпустили сериал «Чикатило» про знаменитого советского серийного убийцу — он вышел в 2020 году. После этого выходил спин-офф франшизы — «Тень Чикатило», он рассказывал про группу следователей, отправившихся в Иркутскую область. Главные роли в новом шоу сыграли Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие актёры.

