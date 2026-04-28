«Самая верная адаптация Mortal Kombat»: первые критики — о фильме «Мортал Комбат 2»

Уже 8 мая состоится премьера фильма «Мортал Комбат 2». Ленту по мотивам культовой серии видеоигр уже посмотрели критики, они поделились своими первыми впечатлениями в соцсетях.

Первые обозреватели сошлись во мнении, что у Warner Bros. получился образцовый представитель жанра боевиков, который лучше первой части практически во всём. Больше всего похвалы досталось Джонни Кейджу в исполнении Карла Урбана и Китане от Аделин Рудольф.

Что пишут первые критики про фильм «Мортал Комбат 2»

«Мортал Комбат 2» — это весёлый попкорн-фильм. Бои кровавее, ставки стали выше, а динамика ускорилась. Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана привнёс в ленту элементы мета-комедии, а Китана в исполнении Аделин Рудольф придаёт всей резне эмоциональный вес.
«Мортал Комбат 2» сдерживается в самые важные моменты, но видеть этих персонажей на экране — это настоящее удовольствие. Это чистая аркадная энергия с боями Лю Кэнга, который просто разрывает!
«Мортал Комбат 2» — это заметное развитие по сравнению с первой частью практически во всех отношениях — лучше бои, более крутые костюмы и более брутальные смерти. Всё это ощущается как театральная постановка, но, чёрт возьми, это было здорово. MK2 — это чертовски весёлая и самая верная адаптация Mortal Kombat.
Сиквел дорабатывает всё, что работало в первой части, одновременно улучшая сюжет, мотивацию персонажей и повышая динамику. Джонни Кейдж, Кано и Барака — невероятно смешные. Китана идеальна. Я готов к третьему раунду.

Фильм «Мортал Комбат 2» также доберётся до России — лента неофициально выйдет в стране 14 мая.

