Минцифры сделает весь зарубежный трафик на мобильных платным — детали

Минцифры раскрыло детали по тарификации международного трафика в России. Ответ ведомства на запрос Ассоциации компаний связи предполагает, что в будущем за пользование зарубежными сайтами нужно будет платить отдельно.

Подобная мера против обходов блокировок находится на стадии проработки — пока она касается только мобильного интернета. Когда она вступит в силу, пока неизвестно. При этом Минцифры уравнивает использование VPN на незаблокированных ресурсах и международный трафик. Ведомство также продолжит борьбу со способами обхода.

Ранее появилась информация, что Минцифры попросит операторов ввести дополнительную плату за пользование зарубежными ресурсами. Позднее поставщики услуг связи попросили отложить подобные меры, поскольку отследить международный трафик оказалось слишком сложно.