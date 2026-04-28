В Госдуме снова обсуждают введение прокатных удостоверений для игр в России — как в кино

Заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вновь подняла вопрос о введении прокатных удостоверений для видеоигр в России по аналогии с фильмами в кинотеатрах.

Она также намерена поддержать отечественных разработчиков, которые делают проекты «с традиционными ценностями».

Надо начать хотя бы с маленьких шагов, я говорила об элементарных моментах — прокатных удостоверениях по аналогии с фильмами, которые есть, хотя бы для компьютерных игр. У меня в моих предложениях по поддержке наших российских видеоигр достаточно большое внимание этому уделено, и теме традиционных ценностей, поддержке тех структур, которые делают игры с традиционными ценностями, это очень важно, это очень нужно, над этим нужно работать.

Впервые Лантратова выдвинула подобное предложение в Госдуме ещё в 2023 году. Спустя полтора года идею проката видеоигр в России обсуждали в Минпромторге, но поддержки проект не получил.