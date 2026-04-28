Третий сезон сериала «Метод» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

Третий сезон сериала «Метод» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
В конце апреля из российских онлайн-кинотеатров удалили третий сезон сериала «Метод». На это обратил внимание основатель и генеральный продюсер ZOOM Production Владимир Маслов.

Так, недавний сезон детективного шоу пропал из репертуаров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. В ZOOM Production уже запросили разъяснения от ведомства — в пришедших документах о причинах произошедшего содержатся лишь размытые формулировки.

Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент, не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно. Для индустрии принципиально важно понимать правила работы с таким контентом. Если критерии остаются неясными, под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом. Мы благодарны всей команде, работавшей над сериалом, и зрителям, которые его смотрели и обсуждали.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. В продолжении детектив возглавит оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза.

Третий сезон поставил Юрий Быков, режиссёр «Дурака», он вышел в ноябре-декабре 2025 года.

Материалы по теме
Меглин и девять Декстеров. Стоит ли смотреть третий сезон «Метода»
